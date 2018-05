Educare alle differenze: coinvolti 350 alunni delle scuole elementari

Circa 350 alunni delle scuole elementari e medie del Comune di Parma hanno aderito al Progetto Educare alle differenze, partecipando ai laboratori teatrali che sono stati condotti da professionisti del Teatro del Cerchio, Teatro delle Briciole, Europa Teatri, Lenz, Teatro del Tempo, ZonaFranca. Attraverso il Teatro, i ragazzi hanno imparato a migliorare le proprie capacità di ascolto, ad avere maggior fiducia e sicurezza in se stessi, a riappropriarsi della spontaneità e creatività e a lavorare in gruppo. La messa in scena finale degli spettacoli di 'Educare alle differenze' è avvenuta presso il Teatro al Parco.