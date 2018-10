Elezioni in Provincia, si parte: il 10 e 11 ottobre la presentazione delle candidature a Presidente e Consigliere

Tra una settimana sarà possibile la presentazione delle liste per l’elezione del Presidente e del Consiglio provinciale: le liste andranno presentate all'Ufficio Elettorale a Palazzo Giordani, in Viale Martiri della Libertà 15, in Sala Savani, mercoledì 10 ottobre (dalle ore 8 alle 20) e giovedì 11 ottobre 2018 (dalle ore 8 alle ore 12).

Il corpo elettorale, accertato al 35° giorno antecedente le votazioni (il 26 settembre 2018), In base ai calcoli effettuati, sulla scorta delle attestazioni pervenute dai 45 Comuni del territorio provinciale, è composto da 592 elettori (tra Sindaci e Consiglieri). E’ pubblicato nella sezione dedicata del sito web dell’Ente www.provincia.parma.it

Sono eleggibili a Presidente della Provincia i Sindaci il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni, mentre sono eleggibili a Consigliere Provinciale i Sindaci e i Consiglieri Comunali in carica.

L'elezione del Presidente della Provincia, che dura in carica quattro anni, avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto (89 elettori).

L'elezione a Consigliere Provinciale, che dura in carica due anni, avviene invece sulla base di presentazione di liste, sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto (30 sottoscrittori), composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (12) e non inferiore alla metà degli stessi (6 il numero minimo).

Nelle liste, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati.

I candidati non possono sottoscrivere le liste in cui risultano candidati.

Nessun candidato può accettare la candidatura in più liste.

La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata.

Il voto è ponderato in base alla popolazione del comune a cui appartiene l’elettore.

Le elezioni per entrambi gli organi, si terranno mercoledì 31 ottobre 2018, dalle ore 8 alle 20. Le operazioni di voto si svolgeranno nel seggio costituito in Parma presso la sede della Provincia, in Viale Martiri della Libertà 15 (1° piano "Sala Savani").

Per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito della Provincia gli appositi moduli.

Per informazioni sul procedimento elettorale: ufficioelettorale@provincia.parma.it - telefono: 0521/931678 - 0521/931648