Emergenza abitativa: da febbraio al via quattro bandi

I nuovi bandi rappresentano un sostegno nei confronti di quei nuclei familiari che necessitano di una casa e di quegli inquilini incappati in situazioni di morosità incolpevole, un ampliamento delle risorse economiche sia per l'edilizia sociale che per quella pubblica, ma anche l'agevolazione nelle trattative necessarie per l’erogazione dei contributi previsti dalle misure di sostegno alla locazione privata.

I quattro bandi sono stati illustrati, questa mattina, durante la conferenza stampa di presentazione, dall'Assessore al Welfare del Comune di Parma, Laura Rossi; da Francesca Cravero, Vice Presidente Acer Parma; da Italo Tomaselli, Direttore Acer Parma e da Pina Sammati, Responsabile Assegnazione Alloggi e Rapporti con i Cittadini del Comune di Parma.

“Sono quattro i bandi per far fronte ai bisogni abitativi che il Comune, in collaborazione con Acer Parma, prevede di bandire nel 2020 – spiega l'Assessore al Welfare, Laura Rossi. Il primo ad essere pubblicato sarà il bando Ers – Edilizia Residenziale Sociale, in febbraio. A seguito di alcune modifiche al regolamento sono cambiati i criteri per formulare la graduatoria, per cui sarà necessario che coloro che sono già in graduatoria ripresentino la domanda. Gli altri due bandi, quello per la Morosità incolpevole e quello per il Fondo Affitto usciranno a metà febbraio. Il bando del Fondo Affitto disporrà di risorse importanti, grazie al fatto che il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in sede di Conferenza delle Regioni, da lui presieduta, è riuscito a sbloccare risorse che le Amministrazioni Comunali avevano in avanzo di bilancio proprio a questo scopo. Infine, tra aprile e maggio, uscirà il bando per le case popolari, il

cosiddetto bando Erp – Edilizia Residenziale pubblica. Per fornire risposte efficaci ai bisogni abitativi – ha concluso l'Assessore – è stato attuato un percorso in sinergia con le Associazioni degli inquilini e dei

proprietari”.

Francesca Cravero, Vice Presidente Acer Parma, ha rimarcato come “in tema di bisogni abitativi, siano tante le iniziative messe in campo per far fronte a diverse fasce di popolazione: da chi è a rischio sfratto a chi fa fatica a pagare l'affitto. Siamo pronti ad accogliere i cittadini e a fornire i chiarimenti del caso nei nostri uffici di vicolo Grossardi, ed in quello di viale Bottego, angolo via Garibaldi, gestito dal Comune in collaborazione con Acer Parma”.

Italo Tomaselli, Direttore Acer Parma, ha ribadito come i quattro bandi rappresentino strumenti efficaci per coprire l'intera filiera dei bisogni abitativi. Si tratta del piano casa ampio e articolato promosso dall'Amministrazione comunale attraverso il supporto di Acer (Azienda Casa Emilia-Romagna) che permette di ribattezzare il 2020 come l'Anno dei Bandi, una seriedi azioni volte a dare risposta all'emergenza abitativa di Parma: già a partire dal mese di febbraio si aprirà la

possibilità di presentare le domande per partecipare all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale, e a partire da giugno anche per quella pubblica, con la nuova graduatoria, consentendo ai cittadiniche in questi anni hanno partecipato al vecchio bando, ma non sono stati chiamati per la proposta di un alloggio, a ripresentare la richiesta. Tra le misure che andranno a dare corpo al piano, sempre a partire da febbraio, vi saranno inoltre i bandi riguardanti il Fondo affitti e il Fondo Morosità incolpevole, che prevedono anche il sostegno per i proprietari che si rendono disponibili a non procedere con lo sfratto ed a stipulare un nuovo contratto di locazione a canone concordato. È stata infine istituita la Commissione di negoziazione per le locazioni, presieduta dal Comune di Parma, per agevolare le trattative necessarie

all’erogazione dei contributi previsti dalle misure di sostegno alla locazione privata.

BANDO ERS. Gli alloggi di edilizia sociale (ERS) a disposizione ammontano complessivamente a quasi 200. Il regolamento per l’assegnazione in locazione degli alloggi è stato aggiornato e ridefinito: con la nuova graduatoria verranno annullate le precedenti domande, pertanto si invitano i cittadini a ripresentare la domanda. I limiti di reddito per accedere sono i seguenti: per la soglia minima il valore ISEE del nucleo richiedente non dovrà essere inferiore a 7.500 euro per i nuclei richiedenti fino a 4 persone, 6mila per i nuclei richiedenti con 5 persone e oltre; per la soglia massima il valore ISEE del nucleo richiedente non dovrà essere superiore a 40mila euro. I canoni di locazione si attestano mediamente intorno ai 200-250 euro mensili. Dal 3 febbraio al 30 aprile 2020 si aprirà il nuovo bando e i cittadini interessati potranno presentare domanda c/o gli sportelli di Acer Parma, vicolo Grossardi, 16/a.

FONDO AFFITTO. La Regione Emilia-Romagna ha approvato i criteri attuativi del Fondo e le specifiche direttive per suo il funzionamento e l’erogazione permettendo di sbloccare le risorse che erano state destinate dal 2014 al 2018 al Fondo inquilini morosi incolpevoli. La somma complessiva a disposizione del Distretto di Parma consta di circa 536mila euro di cui 475mila destinati ai cittadini residenti nel Comune di Parma.Tra i requisiti necessari per ottenere il contributo, il risiedere in uno dei Comuni del Distretto di Parma, nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione, dichiarare un reddito ISEE compreso tra 3mila e 17mila 154 euro e avere un contratto di affitto regolarmente registrato. Il Comune di Parma ha scelto di erogare il massimo del contributo previsto dalla delibera regionale, ossia sei mensilità per un massimo di 3mila euro, cercando così di dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà. Si può presentare domanda per

il Bando Fondo Affitto dal 17 febbraio al 09 aprile 2020 presso sportelli di Acer Parma, vicolo Grossardi, 16/a.

MOROSITA' INCOLPEVOLE. Misura di sostegno a favore degli inquilini morosi incolpevoli, in possesso dei requisiti per poter accedere ai contributi stanziati dalla Regione Emilia-Romagna, interviene per contrastare situazioni di emergenza abitativa, evitando o rinviando l’esecuzione dello sfratto. Tra le possibilità previste dal bando, un importante sostegno è previsto per il proprietario che si rende disponibile a non procedere con lo sfratto ed a stipulare un nuovo contratto di locazione a canone concordato 3 più 2 il contributo erogabile per sanare le morosità può arrivare fino ad un massimo di 12mila euro escluse le spese legali. Il Bando si aprirà il 17 febbraio 2020 e rimarrà attivo fino ad esaurimento delle risorse che attualmente ammontano a circa 400mila euro.

COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PER LE LOCAZIONI. La Commissione, composta dai i firmatari - Sindacati degli inquilini e Associazioni dei proprietari - dell’accordo per i canoni concordati per il territorio del Comune di Parma, è stata istituita al fine di agevolare le trattative necessarie per l’erogazione dei contributi previsti dalle misure di sostegno alla locazione privata, e per fronteggiare la crisi riguardante l’abitare, come ad esempio la Morosità incolpevole e la Ricontrattazione dei canoni. In particolare si tratterà di concretizzarne operativamente la fattibilità e stabilire le modalità dell’azione.