Emergenza coronavirus: la comunità cinese dona 28 mila euro all'Ospedale Maggiore

Emergenza coronavirus. La comunità cinese di Parma ha sottoscritto una raccolta fondi a favore delle strutture sanitarie di Parma, per cercare di aiutare le autorità sanitarie e tutti i cittadini, vista l'emergenza sanitaria in corso. Grazie ai tanti contribuiti sono stati raccolti, in totale, circa 29 mila euro che verranno donati all'Ospedale Maggiore di Parma. Un contributo importante per riuscire a far fronte all'emergenza.