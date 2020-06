Emergenza Covid: il grande cuore dei valtaresi e valcenesi a New York in aiuto dell’Ospedale di Borgotaro

Dagli Stati Uniti a Borgotaro, per aiutare la comunità di origine in un momento di difficoltà. E’ di quasi dicassette mila euro infatti, la cifra raccolta negli States e destinata all’acquisto di attrezzature per l’Ospedale Santa Maria. Un gesto di grande generosità - l’ennesimo - arrivato in piena emergenza sanitaria, da parte dei valtaresi emigrati a New York, che contribuirà a rendere i reparti dell’ospedale borgotarese ancor più efficienti e preparati. Sono oltre novemila euro quelli donati al “Santa Maria” dalla Valtarese Foundation, cui si aggiungono i 4.500 euro messi a disposizione dalla Famiglia Lusardi ed ai 3.169 donati da Maria Sbuttoni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Con i soldi provenienti dalla generosità dei valtaresi e valcenesi d’oltreoceano, a cui si uniranno i contributi di cittadini, associazioni e gruppi locali, saranno acquistate a breve nuove strumentazioni. “Non ci sono parole di sufficienti per dimostrare la nostra gratitudine nei confronti di

queste manifestazioni di solidarietà. – ha commentato Giuseppina Frattini, Direttore Sanitario Ausl – Ringrazio la Valtarese Foundation, che da sempre dimostra grande attenzione per l’Ospedale di Borgotaro; allo stesso modo voglio ringraziare la Famiglia Lusardi e la Signora Sbuttoni, per questo concreto aiuto, da cui traspare l’amore e l’attenzione per la propria terra di origine. Una sensibilità che in un momento così drammatico, specialmente per chi vive negli Stati Uniti – ha proseguito - assume ancor più valore.”