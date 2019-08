La parmigiana Erica Talco torna a 'Uomini e donne'

Forse molti di voi non si ricorderanno di Erica Talco, modella di origini pugliesi, molto conosciuta dagli internauti in quanto definita la prima “Truzza” e successivamente “Scene Queen” italiana. Fu criticata per il suo modo di fare eccentrico e presuntuoso, ma allo stesso tempo sincero e schietto. Ebbene sì, è proprio lei che qualche anno fa, come molti già sapranno, si fermò ad un passo dalla porta rossa del Grande Fratello 11. Era data per certa la sua partecipazione al reality ma qualche giorno prima dell’inizio del programma la modella barese fu esclusa per delle querele e denunce ricevute a causa di alcuni accadimenti relativi alla sua vita non del tutto tranquilla.

Dopo la sua mancata partecipazione al GF11, nel 2013 Erica torna sul piccolo schermo a corteggiare il bello e affascinate Alessandro Pess, ma dopo una sola puntata abbandonó lo studio dicendo di essere ancora innamorata del suo ex, e di non essere pronta ad una nuova relazione. Ha sempre dichiarato di essere interessata al mondo della TV e di voler fare carriera in questo ambito, ma quando prese la decisione di lasciare uomini e donne, sulla sua pagina Facebook scrisse: “La TV e la popolarità sono sempre stati il mio sogno, ma se per acquisire visibilità e diventare popolari significa prendere per il c**o le persone e giocare con i propri sentimenti, preferisco finire nel dimenticatoio. Baci e abbracci”. Questo post lasció i suoi fans molto perplessi ma allo stesso tempo compiaciuti e soddisfatti di seguire una persona vera e senza peli sulla lingua.

Oggi Erica ha 25 anni e vive a Parma, anche se si è allontanata dal mondo della TV ha coltivato comunque la sua passione per la moda, infatti nel 2018 ha inaugurato a Parma il suo primo negozio di abbigliamento. Erica nonostante sia una ragazza molto bella e intelligente non è riuscita ancora a trovare la sua anima gemella, motivo per cui ha chiesto esplicitamente di tornare nella famosa casa di Maria De Filippi per trovare la sua dolce metà, questa volta però non da tronista bensì da corteggiatrice. La sua partecipazione al programma da tronista sembra quasi confermata, tanto è vero che da qualche giorno è sparito il suo account Instagram ufficiale e il suo profilo Facebook. Noi non possiamo far altro che aspettare l’inizio del trono classico, per vedere se la bella bionda barese siederà sulla sedia rossa.