Escavatore danneggia una tubatura: fuga di gas in via dei Farnese

Paura nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 dicembre, per un inciddente che si è verificato all'interno di un cantiere in via dei Farnese. Per cause in corso di accertamento un escavatore, mentre stava eseguendo alcuni lavori, ha danneggiato una tubattura del gas. In conseguenza del danneggiamento si è verificata una fuga di gas. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Parma che hanno effettuato un sopralluogo ed hanno messo in sicurezza l'area.