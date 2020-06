Esenzioni per ticket sanitari: nuove proroghe decise della Regione Emilia-Romagna

Con l’obiettivo di limitare gli spostamenti delle persone, in questa fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, la Regione Emilia-Romagna proroga alcune tipologie di esenzioni e la validità dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) di cittadini con permesso di soggiorno.

Nel dettaglio.

Le esenzioni E02 (disoccupazione) ed E99 (lavoratori colpiti dalla crisi), in scadenza oggi, 30 giugno sono prorogate fino al 31/10 di quest’anno. La proroga della durata delle esenzioni è effettuata in modo automatico, pertanto, i titolari mantengono il diritto all’esenzione per i mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre. A scadenza, è possibile rinnovare le esenzioni E02 ed E99 anche tramite Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), nella sezione Servizi on line – autocertificazioni, quindi senza rivolgersi ad uno sportello unico-CUP. Anche l’attestato di esenzione può essere scaricato e stampato dal proprio FSE.

Prorogate di 210 giorni anche tutte le esenzioni per patologia a validità limitata, che prevedono il rinnovo previa valutazione specialistica, in scadenza tra il primo luglio e il 31/01/21.

Infine per i cittadini stranieri che hanno un permesso di soggiorno con scadenza prorogata al 31/08 a causa dell’emergenza Covid-19, la Regione Emilia-Romagna proroga l'iscrizione al SSN fino alla stessa data (31/08/20)