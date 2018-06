Esposto Mall e aeroporto, il Comune: "Sempre applicate trasparenza e correttezza"

"Il Comune di Parma -si legge in una nota- intende fare chiarezza rispetto alla notizia uscita a mezzo stampa con la quale vengono fatte affermazioni imprecise e tendenziose circa la correttezza e la legittimità degli atti inerenti la realizzazione del centro commerciale Parma Urban District e l’aggiornamento del Piano di Rischio dell’Aeroporto Giuseppe Verdi.

Nessun silenzio ostile da parte delle istituzioni: l’amministrazione comunale, in più occasioni, è stata chiamata a dare risposta a dubbi e quesiti relativi sia al centro commerciale sia al piano di sviluppo dell’aeroporto (interrogazioni consiliari, regionali, Enac …) e tali risposte sono sempre state fornite in modo pubblico, trasparente e puntuale. Il Comune, quindi, operando nel pieno rispetto del proprio ruolo e delle proprie funzioni, con trasparenza e completezza, non ha mai mancato di fornire le informazioni richieste nella sede istituzionale deputata: il Consiglio Comunale.

Nulla di poco chiaro, inoltre, per quanto riguarda il recente affidamento di incarico per l’aggiornamento del piano di rischio aeroportuale. L’Amministrazione Comunale ha dato avvio alla procedura di aggiornamento del Piano alla luce dello stato di avanzamento del progetto di sviluppo dell’aeroporto presentato da Sogeap così come stabilito dal Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti di Enac".