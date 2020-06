Etjca - Agenzia per il lavoro: a Parma si cercano 80 infermieri

ETJCA - Agenzia per il lavoro, attiva in Italia dal 1999 e oggi uno dei primi 10 player del mercato, seleziona più di 200 figure da inserire nelle strutture sanitarie del settore pubblico e nelle RSA di tutta Italia per far fronte all’emergenza Covid 19. Le ricerche più significative riguardano l’Emilia-Romagna dove prosegue la richiesta di personale sanitario per le strutture ospedaliere della Regione, da assumere con contratto a tempo determinato fino al 30 settembre, con possibilità di proroga. Oltre a infermieri per assistenza domiciliare e tecnici di radiologia medica per comuni di Carpi, Castelfranco Emilia, Modena, Pavullo, Mirandola, nelle città Emiliane si selezionano:

Parma

- 50 infermieri per Ospedale Maggiore

- 30 infermieri per Azienda Usl da distribuire su tutto il territorio di Parma, necessariamente automuniti

Reggio Emilia

- 55 infermieri per Ospedale Santa Maria Nuova

- 15 infermieri per le strutture ospedaliere della provincia

Modena

- 6 infermieri per Azienda Ospedaliera di Modena

- 4 infermieri per reparto di psichiatria

- 4 infermieri per altre strutture ospedaliere della provincia

E’ possibile candidarsi contattando la responsabile della filiale di Modena Chiara Medici ai seguenti recapiti: mail - cmedici@etjca.it | Tel - 340.5418512

Anche in Lombardia (filiali di Treviglio, Vimercate, Bergamo, Magenta, Crema, Busto Arsizio, Rho), Piemonte (filiali di Settimo Torinese, Alessandria, Rivoli) e Toscana (filiali di Firenze, Lucca, Arezzo) si ricercano con urgenza:

- Infermieri professionali qualificati da inserire nei reparti di terapia intensiva, malattie infettive, pronto soccorso e pneumologia. Si richiede pregressa esperienza in reparto.

- Infermieri professionali qualificati e specializzati per strutture RSA che abbiano maturato esperienza nell’assistenza di pazienti non autosufficienti. Si richiede laurea in scienze infermieristiche, iscrizione aggiornata all’Albo Professionale, comprovata esperienza nel ruolo di infermiere.

- Infermieri per ospedale ad alta specializzazione in ambito chirurgico e cardio vascolare per i reparti di chirurgia e cardiologia.

- Tecnici sanitari di laboratorio biomedico per analisi microbiologiche in ambito sanitario, in particolare monitoraggio di processi biologici, preparazione di campioni da analizzare, conduzione di esperimenti e test, analisi e report dei risultati. Si richiede laurea triennale in tecniche di laboratorio biomedico e iscrizione all’albo delle professioni sanitarie.

- Fisioterapisti da inserire all’interno di una RSA con laurea in fisioterapia, iscrizione all’albo dei fisioterapisti e comprovata esperienza nel ruolo.

- Operatori socio sanitari e ADB per struttura RSA con esperienza pregressa nella mansione per svolgere attività di supporto agli ospiti e supporto nell’assunzione delle terapie. Disponibilità a lavorare su tre turni e durante i giorni festivi.

Candidature direttamente sul sito dell’agenzia www.etjca.it o alla email emergenzacovid19@etjca.it