Evade dagli arresti domiciliari ma viene visto dai carabinieri a Fornovo: 40enne arrestato

Stava scontando una condanna per rapina agli arresti domiciliari all'interno di una comunità nel parmense ed ha pensato bene di scappare, approfittando della situazione di emergenza sanitaria in corso. Non aveva pensato, però, che proprio in questo periodo i controlli delle forze dell'ordine si sono intensificati. Un 40enne è stato fermato mentre si trovava in strada a Fornovo: i carabinieri, che lo hanno fermato per verificare se i suoi spostamenti fossero giustificati da motivi di lavoro o di salute si sono accorti - dopo aver fatto alcune verifiche - che l'uomo avrebbe dovuto essere ai domiciliari. Per lui sono scattate quindi le manette con l'accusa di evasione: il 40enne è stato accompagnato nel carcere di via Burla.

