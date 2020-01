Facciamo Conoscenza: la Scienza protagonista al Dipartimento SCVSA dell’Università di Parma

Porte aperte venerdì 31 gennaio al Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale (SCVSA) dell’Università di Parma. Nell’ambito di Parma Capitale della Cultura 2020 – Facciamo Conoscenza, il Dipartimento organizza infatti, dalle 9 alle 18, un workshop dal titolo “Il valore della complessità”, dove la scienza sarà protagonista con conferenze, che si terranno al Centro Congressi Plesso Aule delle Scienze del Campus, e visite guidate al Dipartimento. Previsti anche veri e propri momenti di incontro e dialogo con i ricercatori.

Si tratterà di una giornata aperta a tutta la cittadinanza, studenti e docenti delle scuole compresi, per illustrare le attività collegate al progetto Dipartimento di Eccellenza, titolo riconosciuto dal MIUR al Dipartimento SCVSA. Le attività saranno incentrate attorno al laboratorio COMP-HUB merging chemical and biological complexity (la complessità all’interfaccia fra la chimica e la biologia).

Nuove risorse in termini di strumentazione di avanguardia e di nuovi ricercatori sono la chiave per lo sviluppo di conoscenza multidisciplinare fra la Chimica, le Scienze della Vita e le Scienze della Terra con lo studio del rapporto fra le componenti viventi e non viventi, naturali e artificiali dell'ambiente. Le attività di ricerca avanzata e multidisciplinare che emergono da questo incubatore rappresentano una preziosa risorsa per l’Università e per il territorio, dando impulso all’innovazione nei settori dei materiali e dispositivi innovativi, delle nanotecnologie, degli alimenti, della biomedicina, della conservazione del territorio e della sostenibilità ambientale.

La giornata prevede relazioni di ricercatori del Dipartimento SCVSA sui temi dei gruppi di lavoro del laboratorio: “Dalle molecole alla vita”, “Dalle molecole ai materiali”, “Dalle molecole ai dispositivi”, “Dai modelli alla complessità” e “Sostenibilità ambientale” e, collegate a queste, conferenze di ricercatori che hanno accettato di discutere le loro recenti scoperte, fra cui Luisa de Cola, professore ordinario dell’Università di Strasburgo (Istituto ISIS), Leonardo Sagnotti, Senior Principal Research Fellow (Dirigente di Ricerca) dell’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia (INGV) e i “COMP-HUB Scientists”: ossia, i nuovi ricercatori del Dipartimento di Eccellenza che coglieranno l’occasione per presentarsi.

Al termine delle conferenze, alle 17, aperitivo con i ricercatori e sessione poster.

La giornata sarà accompagnata da visite guidate al Dipartimento e alla strumentazione acquisita e da alcune attività dimostrative delle ricerche condotte.