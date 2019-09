Fallimento Aqualena: ecco come recuperare i soldi dell'abbonamento

C'è tempo fino al 10 settembre per l'insinuazione tempestiva nel fallimento di VVV Aqualena srl, società che gestiva la struttura sportiva di viale Rustici, successivamente a tale si potrà comunque procedere con un'insinuazione "tardiva". Per chi volesse provare a recuperare la quota di abbonamento pagata senza aver potuto usufruire del servizio a seguito della cessazione dell'attività, potrà procedere ad insinuarsi nel fallimento in modalità - gratuita e attivabile autonomamente - così come indicato sul sito "Il Portale dei creditori", cercando la procedura di fallimento VVV Aqualena (46/2019). L'insinuazione potrà essere effettuata esclusivamente per via telematica, a mezzo pec, all'indirizzo della procedura f46.2019parma@pecfallimenti.it allegando tutta la documentazione che provi le ragioni del credito.

E' possibile scaricare il fac-simile della domanda di insinuazione al passivo direttamente dal sito o dalla pagina Facebook di Federconsumatori Parma; occorrerà indicare la somma che si intende insinuare al passivo, esporre succintamente i fatti e gli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda. Nel ricorso deve essere sempre indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale chi propone la domanda intende ricevere le comunicazioni.