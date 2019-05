Fallimento Mercatone Uno: uno sportello per assistere i clienti parmigiani danneggiati

I clienti parmigiani che hanno pagato un acconto per un acquisto al Mercatone Uno di Piacenza, nel reggiano o in altre sedi, possono rivolgersi allo sportello Adiconsum (Associazione difesa consumatori e ambiente promossa dalla Cisl) di Parma, in via Lanfranco 21/A. L’Adiconsum è pronta a ricevere e assistere i clienti che vantano crediti nei confronti della Shernon Holding - la società che gestisce il marchio “Mercatone Uno” (dichiarata fallita) - il lunedì dalle 9 alle 12, il mercoledì dalle 14,30 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 12. E’ inoltre possibile inviare una mail all’indirizzo: parma@adiconsum.it. “I clienti, così come i dipendenti – spiegano gli operatori di Adiconsum, che stanno già raccogliendo le prime segnalazioni – sono venuti a conoscenza del fallimento tramite i social network”. “Shernon Holding è stata dichiarata fallita venerdì 24, possibile che nessuno dei dirigenti centrali non abbia pensato a cosa stava accadendo nei punti vendita e alle successive conseguenze?” si domandano gli operatori. Per rispondere al quesito sono già al lavoro i consulenti legali dell'associazione di consumatori, in prima linea nel fornire assistenza ai clienti. “Si tratta soprattutto di persone che avevano un acquisto in ordinazione e che avevano già pagato un acconto – precisano da Adiconsum - le quali ritengono di essere state danneggiate dal comportamento della proprietà”.

Si precisa infine che l’ex Mercatone Uno di via Mantova non è coinvolto nel fallimento perché lo stabilimento è stato acquisito dalla società Cosmo Spa - che detiene il marchio Globo, e dovrebbe riaprire a ottobre.