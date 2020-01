Cinghio: attenti ai falsi ispettori Acer

Alcune persone, che si qualificano come ispettori dell'Acer, stanno girando numerose abitazioni nella zona del quartiere Cinghio e, sostenendo di essere sul posto per lavorare, chiedono di entrare all'interno delle abitazioni per controllare le utenze. Gli uffici dell'Acer hanno però sottolineato che nessun incaricato per conto dell'Ente sta girando nelle abitazioni del quartiere Cinghio. Da quì è partito l'allarme, che si è diffuso in tutto il quartiere. La raccomandazione è sempre quella di parlare con i vicini di condominio e di casa per cercare di ricostruire episodi di questo tipo ed essere quindi preparati ed attenti in caso di presenza di persone sospette e che, probabilmente, si sono recate sul posto per fare alcuni sopralluoghi per compiere poi furti nelle abitazioni.