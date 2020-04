Famiglia con 4 bimbi in difficoltà: alcuni cittadini 'benefattori' si attivano per fare la spesa

Solidarietà e senso di comunità ai tempi del coronavirus. Un gruppo di cittadini, dopo aver letto l'articolo di Parmatoday sulla famiglia con quattro figli che vive in 40 metri quadrati, ha deciso di fare un gesto concreto e di attivarsi per fare la spesa alla famiglia. Così, in poche ore, si sono organizzati ed hanno acquistato beni di prima necessità: poi hanno portato tutta la spesa alla famiglia in difficoltà. Grazie a Paolo, Francesca, Gianluca, Luana, Simona, Benedetta, Giulia, Domenico, Joy, Massimo, Antonio, Giamma e Federica.

