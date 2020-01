Nel 2020 a Parma sarà aperta una sola farmacia notturna

A Parma, nel 2020, sarà aperta una sola farmacia notturna, ovvero quella comunale di viale dei Mille. La farmacia 'Caberti' di via Trento infatti ha cambiato l'orario che non sarà più - come avveniva fino al 31 dicembre del 2019 - 24 ore su 24. Il servizio notturno della farmacia nel quartiere San Leonardo quindi non ci sarà più per l'anno appena iniziato. L'unica farmacia che garantirà il servizio notturno sarà quella di via dei Mille.