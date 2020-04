Fase 2, Bonaccini: "Riaprire prima bar, ristoranti, palestre e parrucchieri"

Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, durante un intervento in diretta a Radio 24, ha espresso alcune critiche contro la decisione del governo in merito alle misure di sostegno alle famiglie e per quanto riguarda le scuole. Bonaccini ha auspicato anche una riapertura anticipata di bar e ristoranti e altre attività rispetto alla data indicata dal Governo ossia il 1° giugno.

“Anche a me - ha detto il presidente della Regione - hanno contattato tantissimi gestori di bar, ristoranti, parrucchieri, palestre, negozi. Ho visto che il presidente del Consiglio ha indicato delle possibili date. E’ giusto avere un’ipotesi di calendario. Mi permetto di dire: monitorando come va dal punto di vista epidemiologico, mi auguro che quelle date possano essere persino anticipate e lavoreremo perché questo sia possibile. Perché capisco che anche psicologicamente ci sono settori di lavoro dove le persone si domandano, oddio che fine farò”.