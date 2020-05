Pizzarotti annuncia: "Giochi per bambini vietati, nei circoli anziani non si può giocare a carte"

Il sindaco Federico Pizzarotti ha annunciato una nuova ordinanza, valida per il Comune di Parma, relativa alla proroga del divieto di utilizzo dei giochi per i bambini all'interno dei parchi. E' stata questa infatti una delle problematiche sorte dopo la fine del lockdown che ha corrisposto con la libera circolazione dei parmigiani all'interno della regione. "L'utilizzo dei giochi per bambini è ancora vietato tranne che in alcune situazioni che prevederebbero un controllo costante degli accessi da parte delle famiglie nei parchi: uno scenario impossibile da gestire per il Comune. Faremo un'ordinanza per ricordare il divieto e prorogheremo la chiusura delle zone in cui si gioca a carte nei circoli per anziani".

