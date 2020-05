Fase due, più spazio per bar ristoranti e circoli sportivi: ecco i provvedimenti allo studio

Nel pieno della Fase 2, dopo le prime riaperture di lunedì 18 maggio, il sindaco Federico Pizzarotti ha annunciato che, a breve, potrebbero essere presi provvedimenti - da parte del Comune di Parma - per agevolare il commercio. Pedonalizzazioni o limitazioni al traffico per consentire ai bar e ai ristoranti di avere maggior spazio a disposizione, visto che le norme prevedono l'obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro tra i clienti. Anche per quanto riguarda i circoli sportivi e le palestre l'Amministrazione sta lavorando ad un piano che prevederebbe, per le strutture sportive, la possibilità di effettuare attività all'aperto in alcune aree verdi. L'idea è quella di agevolare l'attività che, dopo l'apertura prevista per il 25 maggio, dovranno rispettare una serie di regole, tra le quali il distanziamento tra i frequentatori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.