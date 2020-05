Fattorie didattiche: al via laboratori online per scuole e famiglie

Al via laboratori didattici on line in attesa della riapertura dei centri estivi nelle fattorie didattiche che propongono attività ricreative ed educative in sicurezza a contatto con la natura.

Lo comunica Coldiretti Parma evidenziando che sono già in linea due laboratori educativi rivolti ad insegnanti e famiglie: “Dalla terra alla tavola” di Cristina Pelagatti della fattoria didattica e agriturismo La Sera di San Prospero (PR) componente del Forum Coldiretti Donne Impresa Parma e “Lavoriamo la lana” sulla realizzazione di diversi prodotti con la lana della pecora cornigliese di Diadorim Saviola della Fattoria didattica e Agriturismo Casanuova di Tizzano Valparma.

Il primo laboratorio è centrato sulla patata che, raccolta nell’orto, viene utilizzata per la preparazione degli gnocchi; il secondo laboratorio è focalizzato sulla pecora cornigliese e la sua lana con la quale realizzare diversi prodotti come cappelli, solette e pantofole infeltrendola.

I laboratori sono pubblicati sul profilo facebook di Coldiretti Parma e sul sito www.parma.coldiretti.it.

Si tratta – comunica Coldiretti – di utili materiali di supporto per le scuole iscritte al progetto Educazione alla Campagna Amica e strumenti interessanti non solo per gli insegnanti che stanno svolgendo lezioni a distanza con gli alunni ma anche per le famiglie che possono utilizzarli insieme ai loro figli. Il tutto in attesa di poter partecipare direttamente alle attività dei centri estivi nelle fattorie didattiche autorizzate a fare formazione sul campo per le nuove generazioni puntando sull’educazione ambientale e alimentare, sulla conoscenza della campagna con i suoi ritmi stagionali, i suoi animali e i suoi prodotti. Le fattorie didattiche possono svolgere un ruolo fondamentale – conclude Coldiretti - non solo per le scuole ma anche per sostenere le famiglie e i genitori che in questo periodo sono rientrati al lavoro, e offrire servizi educativi con particolare attenzione al benessere psico-fisico dei bambini e dei ragazzi.