Ferragosto: tutte le info per la raccolta dei rifiuti

In concomitanza della festività di Ferragosto, a Parma i servizi di raccolta rifiuti saranno garantiti regolarmente, in base ai calendari distribuiti. Negli altri comuni, ove previsto e come di consueto in occasione di festività, saranno raccolti residuo e carta. Inoltre Saranno raccolte le seguenti frazioni:

a Langhirano Vetro Plastica e Barattolame nella zona ROSA

a Salsomaggiore Terme Vetro Plastica e Barattolame nella zona zona VIOLA

a Monchio Plastica e Barattolame nella zona VERDE

a Palanzano Plastica e Barattolame nelle zone ROSA e GIALLA

a Tizzano Plastica e Barattolame nella zona ROSA

Resta chiuso il Punto Ambiente di Strada Santa Margherita a Parma. I centri di raccolta rimarranno chiusi il giorno 15, mentre saranno aperti regolarmente - ove previsto dai consueti orari di apertura - il giorno 14 ed il giorno 16. Per Ferragosto anche il Contact Center Ambiente 800-212607 resterà chiuso. E' comunque sempre possibile effettuare la prenotazione del ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio accedendo al portale sul sito www.irenambiente.it