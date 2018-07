Crisi alla Ferrarini: giovedì sciopero e corteo dei lavoratori a Langhirano

Crisi alla Ferrarini. I sindacati di categoria degli alimentaristi, dopo l'assemblea che si è svolta oggi insieme ai lavoratori dell'azienda, hanno deciso di proclamare una giornata di sciopero per giovdì 12 luglio. I lavoratori che sono impiegati nella sede di Langhirano sono ottanta: giovedì, oltre allo sciopero, ci sarà anche una manifestazione che partirà dalla sede dello stabilimento a San Michele Cavanà e terminerà in piazza a Langhirano. Il gruppo Ferrarini, che conta circa 800 lavoratori in tutta Italia, ha difficoltà finanziarie, in particolare 250 milioni di debiti. Due anni fa l'azienda ha separato le attività tra Ferrarini Spa, che produce salumi e la Società Agricola Ferrarini, che produce aceto, vini e Parmigiano Reggiano.