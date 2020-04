Festa dei lavoratori: tutte le regole per la raccolta dei rifiuti

In occasione della festIvità di Venerdi 1° Maggio 2020, per tutte le zone di Parma che prevedono la raccolta dei rifiuti, il servizio di raccolta porta a porta verrà effettuato regolarmente, come indicato nei calendari distribuiti agli Utenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Negli altri comuni della Provincia, la raccolta dei rifiuti sarà eseguita sempre in base ai calendari distribuiti agli Utenti. I centri di raccolta e il Punto Ambiente di strada S.Margherita resteranno chiusi.