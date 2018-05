Festa del 2 giugno: il vademecum per la raccolta dei rifiuti

La festa della Repubblica è alle porte: ecco le indicazioni utili per la corretta esposizione dei rifiuti, Numero verde e Centri di Raccolta. Sabato 2 giugno verranno effettuate regolarmente tutte le raccolte previste dai calendari di vuotatura A Parma, quindi, nulla cambia rispetto alle attività ordinarie.

Nei comuni della provincia serviti da Iren, come di consueto in occasione di festività, saranno raccolti residuo e carta; inoltre:

A Lesignano verrà effettuata la raccolta di vetro, plastica e barattolame nella zona GIALLA.

A Tizzano Val Parma verrà raccolta la plastica ed il barattolame nella zona ROSA

A Langhirano verrà effettuata la raccolta di vetro, plastica e barattolame nella zona BLU.

A Salsomaggiore verrà effettuata la raccolta di vetro, plastica e barattolame nella zona ARANCIO.

I Centri di Raccolta dei rifiuti (Via Bonomi, Via Barbacini, Via Toscana, Largo Simonini), il NUMERO VERDE 800 212607 ed il Punto Ambiente di Strada Santa Margherita a Parma resteranno chiusi.

Per agevolare i cittadini nelle operazioni di raccolta sono attive a Parma le Ecostation, ovvero ecostazioni fisse di conferimento dei rifiuti a servizio di tutte le utenze, sia domestiche sia non domestiche. Le Ecostation sono collocate presso il parcheggio della Villetta, il parcheggio scambiatore Est, il parcheggio scambiatore Ovest, il parcheggio San Leonardo, via I. Bocchi, in largo Cesare Beccaria, in via Calabria e in via Pertini.

Le Ecostation sono strutture simili a container (circa 2,5 metri per 6,5 metri) con accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che funzionano tramite l'utilizzo dell’ecocard (quella utilizzata per l’accesso ai centri di raccolta) o di tessera sanitaria dell’intestatario del contratto di igiene urbana, e sono dotate di sportelli per la raccolta di plastica e lattine, carta e cartone, organico e rifiuto residuo. Per il rifiuto residuo possono essere utilizzati comunissimi sacchi neri o borse della spesa di volume non superiore ai 40 litri, compatibilmente con le dimensioni della bocchetta di conferimento.

A Parma sono anche attive le Mini-Ecostation, che operano in maniera similare, collocate in piazzale Paer, via Verdi, borgo Felino, piazzale San Lorenzo e via Antelami. Funzionano anch'esse 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è possibile conferirvi due frazioni di rifiuto: residuo e plastica-barattolame - tetrapak. Anche in questo caso è possibile accedervi tramite l’utilizzo dell’Ecocard Iren o con la tessera sanitaria dell’intestatario del contratto