Festa di Primavera: le modifiche alla viabilità

In occasione della Festa di Primavera, che si svolgerà domenica 2 giugno, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità. Domenica 2 giugno, dalle 14 alle 22, istituzione del divieto di transito e contestuale divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in strada San Rocco (da via Pacinotti - Comune di Torrile - a strada Chiesa di Castelnuovo e in strada Chiesa di Castelnuovo, da strada San Rocco a strada Pilotta. Il divieto di transito sarà derogato per i residenti diretti ai posti auto interni dalle ore 13 alle ore 14:30 e dalle 20. L’Azienda Tep S.p.A provvederà alla deviazione dei bus interessati dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza. Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza.

