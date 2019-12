Festa natalizie senza la pista del ghiaccio di piazzale Picelli

Anche per quest'anno i parmigiani e le parmigiane dovranno fare a meno di una pista sul ghiaccio, in particolare di quella di piazzale Picelli. Il bando del Comune di Parma è andato deserto: nessuno ha risposto all'appello dell'Amministrazione comunale che il 14 novembre aveva pubblicato la determina sul sito internet. Nessuna società ha risposto all'appello per l'installazione di una pista di pattinaggio in piazzale Picelli, su suolo pubblico. Le piste ci saranno ma solo quelle legate ai Centri commerciali, su suolo privato.