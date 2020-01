Fidenza, 300 volontari puliscono lo Stirone: sei tonnellate di plastica

La piena dello Stirone con la forza della natura ha riportato alla luce una vecchia discarica degli anni ‘60. Il Comune di Fidenza e l’ente parco dello Stirone e del Piacenziano hanno reagito immediatamente lanciando i lavori di bonifica e rimozione dei rifiuti iniziati, a tempo di record, già il 27 dicembre con l’uso di operai per la pulizia a mano e con mezzi meccanici.

È partita una chiamata a tutti i cittadini che il 5 gennaio hanno donato tre ore del loro tempo per essere volontari e contribuire a ripulire i danni fatti da chi, più di mezzo secolo fa, del tema dell’ambiente non si è preoccupato.

"E l’ambiente il suo conto lo presenta sempre. Questa è la grande lezione da tenere sempre a mente", sottolinea il Comune.

All’appello, spiega Amigoni, "hanno già aderito i ragazzi di Fridays For Future e del Tavolo Ambiente, più saremo e più ci riapproprieremo del nostro fiume. Per fare futuro a partire da dietro casa".

L’assessore ricorda che lo Stirone "è il nostro fiume, i meno giovani ci hanno fatto il bagno e ci hanno pescato, i più giovani lo frequentano in mountain bike, e tutti camminano lungo le sue sponde per strappare alla vita un momento di sosta e di magia. Il nostro Patrono lo ha attraversato nel momento più doloroso e mitico della sua storia, scolpito sul nostro duomo. Ma il passato, e l'emergenza climatica, stanno chiedendo il conto, e lo Stirone ha bisogno di noi. Allora abbiamo pensato di organizzare, per domenica prossima 5 gennaio, se il meteo sarà favorevole, una mattinata 'Puliamo lo Stirone'".

Circa 300 volontari hanno raccolto oggi quasi sei tonnellate di rifiuti lungo le sponde del torrente Stirone. In gran parte si tratta di materiale plastico fuoriuscito da una vecchia discarica. "Tante tonnellate di altruismo" festeggiano i Parchi del Ducato che hanno raccolto l'iniziativa lanciata dal Comune di Fidenza.