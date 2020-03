Fidenza: "Cercasi volontari per portare la spesa a casa degli over 65"

L’Amministrazione comunale rilancia volentieri l’appello del Forum Solidarietà per la ricerca di volontari da impiegare per portare la spesa (generi alimentari e farmaci) a casa di nostri concittadini over 65 che – attenzione – non sono in quarantena o in autoisolamento. Persone quindi non sono soggette a misure restrittive ma che in questo momento è bene non escano di casa per evitare di contrarre il virus. Gli Scout Agesci Fidenza 1 e Fidenza 2 hanno già attivato con i loro aderenti questo servizio e così si appresta a fare la Protezione Civile con una attività su un segmento particolare della popolazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi aderisce a queste realtà può continuare a fare riferimento ai responsabili di tali ambiti. Chi invece è un semplice cittadino che vuole donare il suo tempo e il suo aiuto, da oggi può dare la disponibilità al Forum Solidarietà scrivendo una mail: aiutanoglialtri.fidenza@gmail.com. Riceverete velocemente tutte le informazioni utili per iniziare un servizio di grande valore che contribuisce a limitare al massimo gli spostamenti della popolazione anziana, proteggendola e rendendo più sicura tutta la Comunità.