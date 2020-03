Fidenza: ecco l'elenco degli esercizi che effettuano consegne a domicilio

L'appello è stato lanciato venerdì pomeriggio e le risposte non si sono fatte attendere. Oggi il Comune di Fidenza propone una prima lista, che verrà aggiornata nel tempo, delle attività che offrono un servizio di consegna a domicilio delle merci. L’obiettivo è limitare al massimo le occasioni per lasciare la propria abitazione per fare spesa o altro. L'elenco comprende infatti pizzerie, panetterie, gastronomie, frutta e verdura, macellerie equine, ma anche attività diverse come tabaccherie, assistenza computer, bombole del gas e pellet.

Vale sempre la pena di ricordare che anche nel caso di consegne a domicilio continuano a valere le regole che ormai conosciamo: mantenere un metro di distanza ed evitare che al momento della consegna vi siano contatti personali. Per accedere all'elenco occorre andare sul sito del Comune di Fidenza all'indirizzo www.comune.fidenza.pr.it/ e scaricare il pdf, ricordando che questo verrà aggiornato ogniqualvolta si aggiungerà una nuova attività.

“Questo elenco – ha commentato il sindaco di Fidenza Andrea Massari - potrebbe sembrare un piccolo contributo ma in questo momento è preziosissimo e contiamo di allargare nel tempo. L'obiettivo è di facilitare la ricerca di quei servizi che possono fare la differenza tra la decisione di restare a casa al sicuro e la necessità di uscire. Una differenza non di poco perché ora più che mai l'invito che giunge da tutti, non ultimo quello del commissario ad acta Sergio Venturi, è a restare a casa il più possibile. È anche un elenco che testimonia ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che la nostra è una Comunità che non sta con le mani in mano, che si attiva per essere d'aiuto agli altri e lo fa in modo efficace ed intelligente. E per questo non smetterò mai di ringraziare ciascun fidentino per la parte che sta facendo”.

Se un esercente ha attivato un servizio di consegna e non non si vede rappresentato in questo elenco può segnalare la propria disponibilità a: commercio@comune.fidenza.pr.it . Verrà incluso nell'elenco il prima possibile!