Fidenza: la Polizia di Stato alla manifestazione “A riva la machina”

La Polizia di Stato è presente alla manifestazione “A riva la machina”, che si svolge ogni anno nel mese di ottobre a Fidenza (quartiere artigianale “La Bionda”) nel contesto della Gran Fiera di S. Donnino. Nel dettaglio, all’iniziativa ha preso parte personale della Sezione Stradale di Parma, con diversi mezzi in uso alla Polizia Stradale, tra cui un’auto e una motocicletta.



Anche in questa circostanza è stato affrontato il tema dell’educazione stradale, con tutti coloro che si sono avvicinati al nostro stand. Non solo, visto il tema della manifestazione, sono stati mostrati i vari strumenti del lavoro dei Poliziotti della Polizia Stradale, del presente e del passato. Con l’occasione sono quindi stati condivisi i principi di sicurezza in strada, mettendo al corrente i giovani conducenti del domani sui rischi della strada. "Tutto l’impegno che riponiamo in questi eventi è frutto del fatto che riteniamo che la prevenzione sia il primo strumento per evitare i sinistri stradali"

Gallery