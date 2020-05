Fidenza: mercoledì 20 maggio riapre il mercato

Così come previsto dall’ordinanza della Regione riparte al completo il mercato di Fidenza, con tutti i suoi banchi e non più solo con i posteggi dedicati ai prodotti alimentari. Il mercato si terrà come di consueto al mercoledì e al sabato, dalle ore 8 alle ore 13 nell’area compresa tra via XX Settembre, via De Amicis e via Musini. Gli ingressi e le uscite all’area del mercato – appositamente transennata per controllare i flussi di pubblico – saranno sei: ● 2 su via XX Settembre ● 1 all’incrocio tra via De Amicis e via Berzieri ● 2 su via Musini

● 2 all’incrocio tra via De Amicis e via Gramsci

Così come previsto dalla linee guida regionali che hanno disciplinato il funzionamento anche dei mercati per permetterne lo svolgimento in sicurezza, i clienti/visitatori che arriveranno nell’area troveranno agli ingressi dei cartelli che riassumeranno in modo molto semplice le 10 regole da rispettare per proteggere sé stessi e gli altri. Entrando nell’area del mercato, il visitatore/cliente accetta di seguire tutte le misure per il corretto comportamento e per l’igiene. E’ proibito entrare se si ha una temperatura superiore ai 37.5°C o si avvertono altri sintomi influenzali. Accesso vietato anche a chi ha avuto contatti con una persona positiva al covid-19 nei 14 giorni precedenti.

Inoltre, se dopo l’ingresso nell’area il cliente/visitatore avvertisse improvvisamente i sintomi dell’influenza o uno stato febbrile si impegna ad informare subito della cosa e a lasciare la zona del mercato immediatamente. La regola d’oro da applicare sempre è stare ad almeno 1 metro di distanza dagli altri. Quando si è in fila per entrare e quando ci si muove all’interno dell’area del mercato. Bisogna arrivare all’ingresso dell’area del mercato avendo con sé mascherine e guanti usa e getta. Le mascherine devono essere sempre indossate dentro all’area del mercato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il rispetto della regola della distanza interpersonale di 1 metro (almeno) è fondamentale, sia quando si sta in fila nei sei varchi di ingresso, sia quando ci si muove all’interno della zona del mercato. I guanti, nella normativa regionale, sono descritti come essenziali quando si tocca la merce esposta, in particolar modo il cibo. Ci sono esercenti che sono tenuti dalle norme a fornirvi i guanti monouso, in particolare chi vende

abbigliamento. In tutti i casi è bene arrivare con i mascherina e guanti monouso per evitare di esserne sprovvisti e di non poter fare la spesa in condizioni di massima sicurezza. Sempre a proposito di igiene e sicurezza, è obbligatorio che presso ogni banco gli esercenti espongano i prodotti per la pulizia delle mani. Infine, c’è una norma di civiltà oltre che di sicurezza: i rifiuti non vanno gettati a terra, in particolar modo guanti e mascherine. In corrispondenza delle zone di entrata e uscita i visitatori/clienti troveranno i bidoni dei rifiuti indifferenziati in cui poter comodamente gettare i materiali monouso.