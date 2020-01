Fidenza: nuova sede per il Corso di laurea in infermieristica

Il distaccamento del Corso di laurea in infermieristica dell’Università degli Studi di Parma lascia la sede di via Berenini 151 a Fidenza e si trasferisce nei locali del complesso sanitario di Vaio dell’Azienda USL, in via Don Tincati 5.

La nuova sede – individuata d’intesa tra Università e Azienda sanitaria - coniuga al meglio l’attività formativa teorica e pratica, considerata la prossimità dell’aula didattica ai poliambulatori e alle Unità operative dell’Ospedale dove gli studenti svolgono il tirocinio.

Dal 10 gennaio, i 120 studenti iscritti al triennio del Corso di laurea 2019-2020 seguiranno le lezioni nelle aule A, B e C dell’Ospedale. L’ufficio per le pratiche amministrative, invece, è nel corpo O, al secondo piano, dove la Direttrice delle attività didattiche professionalizzanti della scuola distaccata Lucia Gotri e la Tutor didattica Barbara Cassano sono a disposizione degli studenti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 (tel. 0524.515835 – e-mail lugotri@ausl.pr.it e bcassano@ausl.pr.it).