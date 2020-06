Fidenza, primo summit del nuovo dirigente della Polstrada Katia Grenga

“A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la Comunità di Fidenza ho dato il benvenuto a Katia Grenga, nuovo Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Parma. Ho avuto modo di conoscere una persona e una professionista determinata e competente, con una notevole esperienza, consapevole del valore dell’unità tra Istituzioni per costruire una cultura della sicurezza pragmatica, davvero alleata dei cittadini. Caratteristiche che sempre devono essere nel bagaglio dei servitori dello Stato ma che ora, ancora di più, sono necessarie per governare il difficile scenario dell’emergenza sanitaria che ha cambiato la storia anche del nostro Paese”.

Il Sindaco di Fidenza, Andrea Massari, commenta così il primo incontro ufficiale insieme al Vicesindaco Davide Malvisi con la dottoressa Grenga, recentemente assegnata dal Ministero dell’Interno al vertice della Polstrada di Parma, dopo quasi un decennio trascorso alla guida della Polstrada di Terni. L’incontro si è svolto nel primo pomeriggio di oggi presso la sede Municipale, alla presenza anche dell’Ispettore Superiore Barbara Ferrarini, Comandante il Distaccamento della Polizia Stradale di Fidenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“L’organizzazione della sicurezza sul territorio cammina sulle gambe di tanti protagonisti, ognuno dei quali è specialista di un settore determinato. La Polizia Stradale è un pezzo autorevole di questo sistema, che vede a Fidenza la presenza anche di Polizia Ferroviaria, Vigili del Fuoco, Compagnia Carabinieri, Tenenza della Guardia di Finanza, oltre che della nostra Polizia Locale. Un sistema che vince e protegge la Comunità quanto più coniuga la passione e la professionalità dei suoi membri con un approccio integrato che, nel rispetto delle specifiche prerogative, costruisce collaborazione tra tutte le forze in campo. A Fidenza crediamo moltissimo in questo approccio di rete, che permette di valorizzare ogni risorsa investita in sicurezza”.