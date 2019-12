Fidenza Shopping Park: donati 1.300 euro alla Fondazione Bambini e Autismo Onlus di Fidenza

Stamattina, 30 dicembre, presso il Fidenza Shopping Park, alla presenza della dr.ssa Paola Mattioli, responsabile della Fondazione Bambini e Autismo Onlus di Fidenza, è avvenuta la consegna di un assegno di 1300 euro da parte degli organizzatori della XMAS Run, la corsa sportiva non competitiva a scopo benefico che si è svolta lo scorso 15 dicembre. La donazione servirà alla onlus, operante dal 2003 in convenzione con l’Ausl e che attualmente segue 28 bambini e le loro famiglie, per il prossimo cambio di sede in centro a Fidenza, in particolare per il rinnovo di arredi e attrezzature.

Gli organizzatori della XMAS Run, il team della Parma Marathon e il direttore del Parco Commerciale Alberto Lapioli, hanno ringraziato gli oltre 200 runner paganti che si sono iscritti all’evento sportivo ricordando che i bambini fino a sei hanno partecipato gratuitamente. La XMAS Run del Fidenza Shopping Park, che si è sviluppata lungo un percorso a tema natalizio e con una serie di sorprese tra cui la presenza di un Babbo Natale che si è intrattenuto con i bambini per i consueti selfie

degli auguri, ha visto la partecipazione di tanti giovani e famiglie che, nonostante il freddo a meno due gradi, hanno voluto con la loro calda energia mandare un messaggio di incoraggiamento a chi si prende cura dei ragazzi con qualche difficoltà.

A tutti coloro che si spendono per il bene della comunità, e dei ragazzi in particolare, gli organizzatori oltre alla loro concreta solidarietà hanno inviato un sincero augurio per il Nuovo Anno.

“Fidenza Shopping Park - ha dichiarato il direttore Alberto Lapioli:nel dare appuntamento a tutti i runner solidali al prossimo anno, augura a tutti i clienti un sereno Anno Nuovo e ricorda che il Parco Commerciale sarà chiuso il 1° Gennaio.”