Filctem Cgil Parma, Marco Todeschi eletto oggi nuovo segretario generale

L’Assemblea generale della FILCTEM CGIL di Parma, riunitasi oggi 20 febbraio 2019 nel salone Trentin della Camera del Lavoro di Parma, ha salutato e ringraziato Simone Cavalieri che ha guidato la categoria dal luglio 2013 lasciandola in costante aumento di risultati contrattuali, e che nei giorni scorsi è stato eletto nella segreteria regionale.

La nuova Assemblea Generale ha eletto il nuovo segretario generale: si tratta di Marco Todeschi già in forze nella segreteria della FILCTEM provinciale da diversi anni.

Todeschi nasce in provincia di Brescia nel 1975 e dopo un periodo di lavoro in aziende del territorio nel settore delle telecomunicazioni si trasferisce per motivi di studio a Parma, dove alcuni anni dopo si laurea in Scienze e tecnologie ambientali per il territorio ed il sistema produttivo, discutendo una tesi sul recupero e la rigenerazione dei solventi tossici, che diventerà la sua professione in un’azienda chimica della provincia di Milano.

Nel 2007 entra in CGIL, dapprima nel sindacato dei tessili, che nel 2010 si unisce con la categoria che oggi conosciamo come FILCTEM e che abbraccia i settori del tessile, delle lavanderie, della chimica, del vetro, della gomma-plastica, del gas-acqua e dell’energia.

“È un grande onore per me - spiega il neo segretario generale - rappresentare questa grande e storica categoria che abbraccia lavoratori con svariate competenze che vanno dalla manifattura pesante alle nuove frontiere dell'Industria 4.0. La prima sfida della nuova Segreteria sarà quella di rinnovare il patto di contrattazione con gli oltre 200 rappresentanti sindacali del territorio e dare continuità al grande lavoro svolto fino ad ora”.

“Importante sarà anche - aggiunge il segretario - rilanciare la contrattazione in tema di diritti e di difesa dei più deboli dando priorità alle numerose forme di precariato presenti nei luoghi di lavoro. Sarà prioritario saper coordinarsi e fare in modo che Parma sia protagonista, come avvenuto fino ad oggi, anche nella stipula dei Contratti nazionali di settore. Avere una piattaforma comune nella contrattazione anche con le rappresentanze di altre Organizzazioni Sindacali potrà facilitare il coinvolgimento dei lavoratori e le conquiste sindacali dei lavoratori sul territorio".

A Marco Todeschi sono andate le felicitazioni e l'augurio di buon lavoro della segreteria confederale, che ha rivolto analogo sentito saluto a Simone Cavalieri per il nuovo incarico regionale.