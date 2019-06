Finali del Campionato Primavera al Tardini: le modifiche alla viabilità

Modifiche viabilistiche in zona stadio per la partita di calcio prevista oggi, venerdì 14 giugno 2019, allo stadio "E. Tardini ", alle ore 20:45. Fasi finali del Campionato Primavera.

In occasione dell'incontro di calcio, che si disputa in un giorno feriale, nei limiti del possibile, sarà sempre consentito il transito dei residenti della zona Stadio, compatibilmente alle esigenze di Ordine Pubblico.

Inoltre Strada Zarotto sarà aperta alla circolazione, in direzione Via Emilia Est, destituendo la corsia preferenziale bus, con lo spegnimento del sistema di rilevamento dei transiti dalle 18:00 alle 23:00.

In particolare sarà attuata l’istituzione del divieto di circolazione veicolare, dalle ore 18, fino a cessate esigenze, nelle seguenti strade: Viale San Michele; Viale Pier Maria Rossi; Viale Partigiani d’Italia, da Piazzale Risorgimento a rotatoria Viale Campanini; Via Torelli, da Via Anna Frank a Piazzale Risorgimento; Via Duca Alessandro, da Piazzale Risorgimento a Via Viotti; Via Scarlatti; Via Puccini, da Viale Partigiani d’Italia a Via Torelli; Via Viotti, da Via Duca Alessandro a Via Torelli.

Dalle ore 14 alle ore 23, è prevista l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nel Lato Sud del parcheggio di Piazzale Risorgimento, compreso tra Viale S. Michele, Piazzale Risorgimento e Viale P. M. Rossi, escluso venditore ambulante autorizzato e in piazzale Risorgimento, fronte ingresso Stadio Tardini.

Dal provvedimento di divieto di circolazione sono esclusi i residenti che esibiscono un documento d’identità (fatto salvo quanto disposto dal Funzionario Dirigente i servizi di Ordine Pubblico), i veicoli delle Forze di Polizia e di pubblica assistenza e di soccorso, i taxi, i velocipedi, i ciclomotori, i pullman dei giocatori delle due Società calcistiche interessate alla manifestazione sportiva.

Analogamente ai precedenti incontri disputati allo Stadio “E. Tardini”, i residenti di Strada XXII Luglio, per giungere alle abitazioni, potranno utilizzare le seguenti vie: Strada della Repubblica, Via Frà Salimbene, Borgo Scoffone, Via Pezzana, Borgo Collegio Maria Luigia, Borgo Padre Onorio, via Primo Groppi.