Finti letturisti: le precauzioni per riconoscerli

Il gatto e la volpe sono sempre in agguato; per smascherarli però basta fare un po’ di attenzione in più. A tutela della sicurezza dei cittadini EmiliAmbiente ricorda che i propri tecnici e letturisti sono sempre dotati di tesserino o pettorina identificativa, completa del logo di EmiliAmbiente o di Sosel, la società che svolge il servizio di lettura contatori per suo conto. Il consiglio è quindi semplice: verificare questo requisito e nel dubbio chiamare il Numero Verde Servizio Clienti, 800 42 79 99