In piazza Garibaldi con le coperte termiche in solidarietà ai migranti

Oggi, pomeriggio, giovedì 20 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, gli attivisti di Ciac onlus Parma, insieme al coordinamento Civiltà dell’Accoglienza, hanno organizzato un flash mob per il lancio della campagna nazionale Io accolgo www.ioaccolgo.it. L'iniziativa, che coinvolge 45 organizzazioni della società civile di tutta Italia, ha l’obiettivo di dare voce e visibilità ai tanti cittadini che condividono i valori dell’accoglienza e della solidarietà e per rafforzare su tutto il territorio nazionale interventi di accoglienza diffusa dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione espulsi dal sistema di accoglienza istituzionale. La campagna, come detto, è stata ufficialmente lanciata a Parma il 20 giugno, attraverso un flash mob che si è tenuto in piazza Garibaldi: decine di persone hanno indossato la coperta termica, oggetto simbolo di questa iniziativa, e varrà esposto uno striscione e distribuiti dei volantini.