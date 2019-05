FlixBus a Parma: in partenza nuovi collegamenti con Francia e Svizzera

Sulla scia del successo degli scorsi anni, FlixBus lancia nuovi collegamenti tra Parma e la Francia e la Svizzera, integrando sempre più la città nella rete intercity degli autobus verdi, attualmente la più estesa al mondo, con 2.000 destinazioni in 29 Paesi. Al momento, sono 90 le mete nazionali e internazionali raggiungibili da Parma, e questo numero è destinato a crescere ancora.

Al via nuovi collegamenti internazionali. Parma sempre più connessa con l’estero

Dal 13 giugno, chi parte da Parma potrà inaugurare la stagione estiva viaggiando alla volta di Nizza, in Costa Azzurra, mentre gli amanti della montagna potranno arrivare comodamente a Grenoble, collegata fino a due volte al giorno. Partono inoltre collegamenti diretti con Ginevra, in Svizzera, raggiungibile sette giorni su sette. Duplice scopo di queste nuove connessioni con l’estero è offrire a chi parte da Parma nuove soluzioni di mobilità per spostarsi in tutta comodità in Europa, e, al tempo stesso, agevolare i flussi turistici in arrivo nel territorio, incentivando ricadute positive a livello di turismo internazionale.

Italia: da Parma si raggiungono tutte le regioni d’Italia presenti nella rete FlixBus

In Italia, sono attive da Parma connessioni dirette con tutte le regioni collegate dalla rete FlixBus: tra le principali destinazioni, Roma (fino a 4 collegamenti giornalieri), Milano (fino a 10 corse al giorno), Torino (fino a 4 corse giornaliere) e Firenze (fino a 5 corse al giorno); al sud sono invece raggiungibili cinque città in Campania, tra cui Napoli e Salerno, 11 città in Puglia, tra cui Bari e Alberobello, ben 20 città in Calabria, tra cui Cosenza e Reggio Calabria, e persino Catania e Messina in Sicilia. Rotte, queste, ideali soprattutto per studenti e lavoratori fuorisede che da sempre costituiscono una grande fetta dell’utenza FlixBus.

Novità estiva: dal 13 giugno saranno disponibili nuove connessioni con la Riviera ligure, con arrivo a Savona, luogo di interscambio per ripartire verso numerose località balneari di Ponente, e Sanremo.