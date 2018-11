Flying Tiger inaugura il 20 novembre in via d'Azeglio

Flying Tiger inaugurerà martedì 20 novembre in via d'Azeglio: alle ore 16 si terrà l'opening party. Ad annunciarlo è stato la stessa azienda che ha rivelato la data dell'apertura, dopo le indiscrezioni che erano circolate negli ultimi mesi e che avevano creato grande attesa in città. Dopo Piacenza, Reggio Emilia e Bologna quindi anche Parma entrerà a far parte delle città di Flying Tiger, una nota catena danese di oggettistica economica che ormai può contare sui quasi 600 negozi in tutto il mondo.