Focolaio di morbillo, Marella Zatelli: "La sintomatologia è pesante ma la situazione è sotto controllo"

Focolaio di morbillo tra Parma e Langhirano. Per ora i casi accertati sono due: si tratta di due persone adulte che sono state ricoverate all'Ospedale Maggiore di Parma. Undici sono i casi sospetti. Marella Zatelli, dirigente del Dipartimento di Salute Pubblica dell'Ausl di Parma, commenta la situazione che si è venuta a creare nella nostra città. "A Parma c'è un sospetto focolaio di morbillo, è iniziata da una persona che è rientrata a Parma dalla Sicilia il 21 aprile. Poi progressivamente ci sono stati altri casi nei giorni successivi: attualmente ci sono due casi accertati ed undici casi sospetti, che sono stati sottoposti ad indagine epidemiologica e per tutti ci sarà una conferma laboratoristica, attraverso l'esame delle urine per verificare se il virus del morbillo è effettivamente presente in queste persone. La situazione è sotto controllo e non è preoccupante: l'unica cosa da dire è che il morbillo preso in età adulta può essere abbastanza impegnativo, la sintomatologia è abbastanza pesante".