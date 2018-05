Focolaio di morbillo: due ricoverati, undici casi sospetti

Negli ultimi giorni tra Parma e Langhirano si è verificato un focolaio di morbillo, che ha coinvolto alcune persone. In particolare ad oggi, 15 maggio, ci sono due persone ricoverate all'Ospedale Maggiore e undici casi sospetti, ovvero di persone che si sono rivolte al Pronto Soccorso con i sintomi del morbillo, la cui situazione deve ancora essere accertata. Le autorità sanitarie sono impegnate su tutti i fronti per cercare di contenere la diffusione della malattia. Esiste la possibilità di vaccinarsi soprattutto per chi pensa di essere entrato in contatto con qualcuno che ha contratto la malattia.