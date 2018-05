Pizzarotti: "Forza Nuova minaccia la stampa locale: solidarietà ai giornalisti"

"Forza Nuova, che di nuovo non ha nulla perché rappresenta un rigurgito fascista, minaccia la stampa locale: o venite alla nostra manifestazione o presidiamo le vostre sedi. Forse nel loro mondo funziona così, a forza di minacce. Nel mondo della civiltà funziona diversamente. Solidarietà alla stampa locale. Barra dritta sui nostri valori. Senza se e senza ma". E' il sindaco di Parma Federico Pizzarotti il primo a commentare la mail, arrivata a noi come alle altre testate giornalistiche locali, nella giornata di oggi, 21 maggio.

Forza Nuova Parma invita tutte le maggiori testate giornalistiche locali per una passeggiata della sicurezza con alcuni militanti. Questa iniziativa nasce per mostrare ciò che Parma è diventata tra spaccio e degrado. Aspettiamo una vostra risposta, nel caso contrario provvederemo ad organizzare dei presidi sotto le vostre sedi. Vi verranno comunicati la data ora e luogo verso fine settimana per ragioni di sicurezza. Aspettando un vostro riscontro vi auguro una buona giornata.