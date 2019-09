Fossili: importante scoperta a Costamezzana di Noceto

Un sopralluogo recente in zona Costamezzana di Noceto da parte del professor Claudio Bennati e della moglie Doina Rusu Bennati, membri del Gruppo Mineralogico Paleontologico Parmense, ha dato un'altra grande soddisfazione ai due ricercatori parmigiani, grazie al rinvenimento di fossili di Echinoidi (ricci di mare) dell'ordine degli Spatangoidi, famiglia Hemiaster, e vari frammenti di aculei fossilizzati.

Proprio il mese scorso RiminiToday aveva pubblicato la scorperta, sempre ad opera dei ricercatori parmigiani, di una quantità considerevole e in perfetto stato di conservazione di fossili di Echinoidi dell'ordine degli Spatangoidi, in zona Morciano di Romagna. Tale ritrovamento, con campioni databili ad un periodo prossimo all'inizio del Pliocene (circa 7-6 mln. di anni fa), si è rivelato molto interessante,anche per la difficoltà di conservazione dei reperti così delicati in noduli argillosi friabili. Tuttavia la perfetta conservazione dei campioni, ha permesso la visione nitida dei singoli fossili, anche di dimensioni

ragguardevoli, considerata la specie.

Oggi l'altro rinvenimento nella nostra provincia, non meno importante di quello avvenuto al confine Romagna-Marche, anche se la conservazione dei reperti risulta un pò meno perfetta. Questo è dovuto ad una matrice argillitica più instabile, meno compatta e soprattutto al fatto che i blocchi sono fuoriusciti dalla collina da pochissimo tempo, forse a causa di una frana o smottamento sotto la superfice della collina stessa. Inoltre ad una prima analisi, l'epoca di fossilizzazione risulta più recente,

probabilmente tardo Pliocene, circa 4-3,6 mln. di anni fa, come gli strati di zona dimostrano. Resta il fatto che le ricerche costanti e mirate stanno dando grandi soddisfazioni al prof. Bennati e alla sua compagna, oltre che ad accrescere l'importanza del Gruppo Mineralogico Paleontologico Parmense come istituzione scientifica e culturale nel senso più ampio del termine.