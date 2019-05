Ferrovie, dal 9 giugno debuttano gli Etr.700 Frecciargento che passano anche a Parma

Da domenica 9 giugno debuttano i nuovi “Etr.700” di Trenitalia sulla tratta Milano Centrale-Ancona. Come informa il portale www.ferrovie.it sono in vendita sul sito di Trenitalia i biglietti per i Frecciargento serali 8825 e 8829 Milano Centrale -Ancona ed i corrispondenti mattutini dal capoluogo marchigiano 8802 e 8804, tutti con fermate intermedie a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna C.le, Rimini e Pesaro. Oltre queste fermate, i FA 8825, 8802 e 8804 sostano per servizio passeggeri anche a Faenza, Forlì e Cesena ed infine solo i due pari fermano anche a Milano Rogoredo. Sono tre i livelli di servizio prenotabili su questi treni: Business, Premium e Standard.



