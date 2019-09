E' morta Frida: la levriera scappata da strada Quarta

Frida, la levriera scappata da strada Quarta a Parma, è stata trovata morta sui binari. "Frida non c'è più. Purtroppo è stata trovata sui binari". E' questo l'annuncio del proprietario, che aveva lanciato un appello, tramite i social, per cercare Frida, scappata qualche giorno fa. "Con il cuore spezzato -scrive- ma con sincero affetto ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alle ricerche fisicamente o anche solo condividendo i messaggi. E siete stati veramente tanti, oltre 2.000 solo le condivisioni del mio post e incalcolabili quelle su WhatsApp. Un segnale di sensibilità per gli animali che Frida sicuramente avrà apprezzato. Indescrivibile il nostro dolore ed il rammarico di averla persa dopo averla salvata dall'inferno di Spagna. È stata coperta d'amore e cure sanitarie, ha vissuto questi quasi due anni facendo piccoli progressi quotidiani. Purtroppo c'era ancora tanto da fare ma ha vissuto assaporando la serenità ricambiandola con tanto affetto. Ciao Frida, ci mancherai e mancherai a tuo "fratello" Silver che incredibilmente sta piangendo come avesse compreso la tragedia".