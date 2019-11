Friday for Future: le modifiche alla viabilità per venerdì 29 novembre

Di seguito le modifiche alla viabilità previste venerdì 29/11/19, in occasione della manifestazione “Friday for Future”, che interesserà le vie del centro, e per l'inaugurazione dell'Anno Accademico 2019/2020, in programma all'Auditorium Paganini.

Venerdì 29 novembre, in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Accademico 2019/2020, all'Auditorium Paganini, dalle ore 8 alle ore 13, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati lungo le seguenti strade : Parcheggio di Via Toscana 5A (interno Auditorium Paganini); Parcheggio di Via Barilla – antistante civici 23, 25/A e 27; Via Liguria; Via Aurelio Saffi, nel tratto ricompreso tra Piazzale dei Servi escluso e Piazzale San Benedetto escluso.

Dalle ore 9:30 alle ore 13, e comunque sino a cessate esigenze, istituzione del divieto di circolazione al passaggio del corteo di Friday for Future nelle seguenti strade: Piazzale Rondani; Strada Bixio; Piazzale Corridoni; Ponte di Mezzo; Strada Mazzini; Piazza Garibaldi; Strada della Repubblica; Via Aurelio Saffi; Piazzale Allende; Via Lombardia; Piazzale Sicilia.

Destituzione delle corsie preferenziali di Viale Toscanini e Viale Mariotti e spegnimento del sistema di rilevamento elettronico dei transiti su preferenziale.L’Azienda Tep SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza.

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza possono essere suscettibili di variazioni temporali e di modifiche all’estensione/localizzazione sulla base delle disposizioni dei Responsabili i Servizi di Ordine Pubblico – unitamente ai soggetti individuati dall’art. 12 del Codice della Strada – in particolare relativamente alla progressiva riapertura delle strade a seguito del termine effettivo della manifestazione.