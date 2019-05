Fridays for future: Parma torna in piazza per il clima

Parma torna in piazza contro i cambiamenti climatici. Dopo il primo corteo, che aveva portato lungo le strade della città centinaia di persone sotto lo slogan Fridays for future anche oggi, venerdì 24 maggio, ragazzi delle scuole superiori di Parma, cittadini, esponenti di associazioni ambientaliste ed attivisti, sono scesi in piazza. Il corteo, che è partito da piazza Garibaldi, si è snodato lungo via Repubblica, poi in viale Fratti e da qui sul Lungoparma, per arrivare poi in via Mazzini e fare ritorno in piazza Garibaldi, dove si sono susseguiti interventi ed appelli dei partecipanti.