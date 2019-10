Fumo e droga nelle scuole: al via un Tavolo di sensibilizzazione

Importante tavolo di confronto in municipio inerente la sensibilizzazione e la prevenzione del tabagismo e delle sostanze stupefacenti nelle scuole del territorio, promosso dall’Assessore all’Educazione del Comune di Parma, Ines Seletti.

Il tavolo ha rappresentato l'occasione per anticipare i contenuti del progetto, curato dal Settore Servizi Educativi del Comune, dal titolo: “Respira con il cuore”,un progetto integrato che vede l'apporto dei diversi soggetti presenti al tavolo e che è finanziato da Chiesi Farmaceutici. L'incontro è stato utile per discutere della programmazione delle attività per l’anno scolastico 2019/2020.

All'incontro hanno partecipato diverse autorità cittadine a partire dai rappresentanti del Prefetto, dell'Ufficio Scolastico Provinciale, Giuseppe Costa delegato del Questore, Polizia di Stato, Azzurra Ammirati in rappresentanza del Comando Provinciale dei Carabinieri, delegata dal Colonnello Salvatore Altavilla, rappresentanti di Ausl Parma, Università degli Studi, Chiesi Farmaceutici, Comune di Parma e ad altri attori che operano sul territorio.